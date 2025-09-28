ЦСКА разгромил «Ладу» – 7:2. Команда Никитина отыгралась с 0:2, Бучельников набрал 3+2, Коваленко забил 3 гола
ЦСКА разгромил «Ладу» (7:2) в матче КХЛ.
К 21-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Игоря Никитина уступала со счетом 0:2.
ЦСКА сравнял счет благодаря голам Дмитрия Бучельникова и Николая Коваленко.
Бучельников в итоге набрал 5 (3+2) очков в этом матче, Коваленко – 3 (3+0) балла. Шайбу в составе ЦСКА также забросил Иван Дроздов, набравший всего 2 (1+1) очка.
ЦСКА занимает 5-е место в таблице Запада, набрав 11 очков после 10 игр. «Лада» идет на 11-м месте с 3 баллами после 9 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
