ЦСКА разгромил «Ладу» – 7:2. Команда Никитина отыгралась с 0:2, Бучельников набрал 3+2, Коваленко забил 3 гола

ЦСКА разгромил «Ладу» (7:2) в матче КХЛ.

К 21-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Игоря Никитина уступала со счетом 0:2.

ЦСКА сравнял счет благодаря голам Дмитрия Бучельникова и Николая Коваленко .

Бучельников в итоге набрал 5 (3+2) очков в этом матче, Коваленко – 3 (3+0) балла. Шайбу в составе ЦСКА также забросил Иван Дроздов , набравший всего 2 (1+1) очка.

ЦСКА занимает 5-е место в таблице Запада, набрав 11 очков после 10 игр. «Лада» идет на 11-м месте с 3 баллами после 9 матчей.