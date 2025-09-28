  • Спортс
«Динамо» внесло Мамина в список травмированных. Форвард выбыл минимум до 15 октября

«Динамо» внесло Максима Мамина в список травмированных.

30-летний нападающий получил повреждение 24 сентября в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Шанхая» (3:2 ОТ).

Отмечается, что Мамин прошел обследование и не будет играть как минимум до 15 октября 2025 года.

«Желаем нашему 98-му номеру скорейшего возвращения в строй!» – сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

В текущем сезоне Мамин провел 8 матчей и набрал 4 (0+4) очка при среднем игровом времени 17:02.

Чернов о старте «Динамо»: «Прибавлять надо во всем, начиная с дисциплины – удаляемся много. Будем вместе выбираться из этой ситуации»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
