«Динамо» внесло Мамина в список травмированных. Форвард выбыл минимум до 15 октября

«Динамо» внесло Максима Мамина в список травмированных.

30-летний нападающий получил повреждение 24 сентября в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Шанхая» (3:2 ОТ).

Отмечается, что Мамин прошел обследование и не будет играть как минимум до 15 октября 2025 года.

«Желаем нашему 98-му номеру скорейшего возвращения в строй!» – сказано в сообщении пресс-службы «Динамо ».

В текущем сезоне Мамин провел 8 матчей и набрал 4 (0+4) очка при среднем игровом времени 17:02.

