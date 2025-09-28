Чернов о старте «Динамо»: «Прибавлять надо во всем, начиная с дисциплины – удаляемся много. Будем вместе выбираться из этой ситуации»
Артем Чернов прокомментировал неудачный старт сезона у московского «Динамо».
Бело-голубые идут на восьмом месте в Западной конференции, набрав 9 очков за 8 матчей.
– Прибавлять надо во всем, начиная с дисциплины и заканчивая реализацией моментов. Да и под своими воротами играть намного строже.
Будем вместе выбираться из той ситуации, в которой мы на старте чемпионата оказались. А по тактике на конкретный матч тренерский штаб подскажет, что делать.
– Вот ты сказал о дисциплине, значит, и внутри команды есть мнение, что удалений пока много?
– Да, удаляемся пока много. Даем сопернику лишние шансы в большинстве, – сказал нападающий «Динамо» Артем Чернов.
