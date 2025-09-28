  • Спортс
0

Чернов о старте «Динамо»: «Прибавлять надо во всем, начиная с дисциплины – удаляемся много. Будем вместе выбираться из этой ситуации»

Артем Чернов прокомментировал неудачный старт сезона у московского «Динамо».

Бело-голубые идут на восьмом месте в Западной конференции, набрав 9 очков за 8 матчей.

– Прибавлять надо во всем, начиная с дисциплины и заканчивая реализацией моментов. Да и под своими воротами играть намного строже.

Будем вместе выбираться из той ситуации, в которой мы на старте чемпионата оказались. А по тактике на конкретный матч тренерский штаб подскажет, что делать.

– Вот ты сказал о дисциплине, значит, и внутри команды есть мнение, что удалений пока много?

– Да, удаляемся пока много. Даем сопернику лишние шансы в большинстве, – сказал нападающий «Динамо» Артем Чернов.

Евгений Артюхин: «Динамо» выбирается из кризиса и находит свою игру. Тренерский штаб знает, что делать – ситуация выправится»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Динамо»
