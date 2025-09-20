Кудашов о матче с «Амуром»: «У «Динамо» есть и желание, и силы. Не все у нас получается в плане игры, есть хорошие отрезки, есть – не очень. Спокойно восстанавливаемся, все нормально»
Алексей Кудашов высказался об игре «Динамо» на старте сезона.
Сегодня клуб из Москвы одержал волевую победу в игре с «Адмиралом» (4:3 Б). «Динамо» отыгралось с 0:2 по ходу матча.
22 сентября команда сыграет против «Амура».
– После столь эмоциональной встречи найдутся ли силы на следующий матч с «Амуром»?
– Начало сезона. Конечно, силы есть. И желание, и силы.
Не все у нас получается в плане игры. Есть хорошие отрезки, есть – не очень. Спокойно восстанавливаемся, делаем небольшой перелет. Считаю, что все нормально.
– Что с Пыленковым?
– Небольшое повреждение. Возможно, что сыграет в следующем матче. Будем надеяться, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
