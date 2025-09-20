Кудашов о матче с «Амуром»: «У «Динамо» есть и желание, и силы. Не все у нас получается в плане игры, есть хорошие отрезки, есть – не очень. Спокойно восстанавливаемся, все нормально»

Алексей Кудашов высказался об игре «Динамо» на старте сезона.

Сегодня клуб из Москвы одержал волевую победу в игре с «Адмиралом » (4:3 Б). «Динамо» отыгралось с 0:2 по ходу матча.

22 сентября команда сыграет против «Амура ».

– После столь эмоциональной встречи найдутся ли силы на следующий матч с «Амуром»?

– Начало сезона. Конечно, силы есть. И желание, и силы.

Не все у нас получается в плане игры. Есть хорошие отрезки, есть – не очень. Спокойно восстанавливаемся, делаем небольшой перелет. Считаю, что все нормально.

– Что с Пыленковым?

– Небольшое повреждение. Возможно, что сыграет в следующем матче. Будем надеяться, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов .