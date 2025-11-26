Мэттьюс и Найз поедут с «Торонто» на выезд и могут сыграть против «Коламбуса» в среду. Остон пропустил 5 матчей из-за травмы, Мэттью – 3

Остон Мэттьюс и Мэттью Найз могут сыграть за «Торонто» против «Коламбуса».

Форварды «Торонто » Остон Мэттьюс , Мэттью Найз и Николя Руа отправятся с командой на 5-матчевую выездную серию.

Главный тренер «Лифс» Крэйг Беруби сказал, что игроки провели полноценную тренировку во вторник. Они могут вернуться в состав команды уже в среду в матче против «Коламбуса» (26 ноября, начало по московскому времени – 27 ноября в 03:00).

Капитан команды Мэттьюс пропустил последние 5 матчей из-за травмы нижней части тела. Он получил ее в матче с «Бостоном» после силового приема в исполнении защитника «Брюинс» Никиты Задорова.

Найз (травма нижней части тела) и Руа (травма верхней части тела) пропустили по 3 игры.

В текущем сезоне у Мэттьюса 14 (9+5) очков в 17 матчах, у Найза – 22 (5+17) балла в 19 играх, у Руа – 4 (1+3) в 19.