Силаев о габаритах: «Я был 197 см, когда пришел в КХЛ. Сейчас у меня 201 см, вес – 98 кг. Уже привык, стараюсь улучшать катание»
19-летний защитник «Торпедо» проводит третий сезон в FONBET чемпионате КХЛ.
– Указано, что у вас рост 201 см и вес 94 кг. Все верно?
– Когда пришел в КХЛ, я был 197 сантиметров. Сейчас у меня 201 см. Вес – 98 кг.
– Набрали 4 кг?
– Летом я хорошую работу провел с нашим тренерским штабом. Мы готовились полтора месяца к сезону. За это время мышцы росли. При таком росте они не так быстро растут. Это часть работы, которая идет постепенно, и вес тоже приходит.
– Вам комфортно в своих габаритах – рост, вес?
– Уже привык к такому росту. Просто стараюсь поддерживать себя, постоянно улучшать катание, добавлять в каких-то моментах. Если что-то не получилось, стараюсь доработать.
Когда между играми есть время, то отрабатываю катание. А если пауза длиннее, то можно и другим моментам больше внимания уделить, – сказал Антон Силаев.
