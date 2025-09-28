Силаев о габаритах: «Я был 197 см, когда пришел в КХЛ. Сейчас у меня 201 см, вес – 98 кг. Уже привык, стараюсь улучшать катание»

Антон Силаев из «Торпедо» заявил, что его рост превышает два метра.

19-летний защитник «Торпедо » проводит третий сезон в FONBET чемпионате КХЛ.

– Указано, что у вас рост 201 см и вес 94 кг. Все верно?

– Когда пришел в КХЛ, я был 197 сантиметров. Сейчас у меня 201 см. Вес – 98 кг.

– Набрали 4 кг?

– Летом я хорошую работу провел с нашим тренерским штабом. Мы готовились полтора месяца к сезону. За это время мышцы росли. При таком росте они не так быстро растут. Это часть работы, которая идет постепенно, и вес тоже приходит.

– Вам комфортно в своих габаритах – рост, вес?

– Уже привык к такому росту. Просто стараюсь поддерживать себя, постоянно улучшать катание, добавлять в каких-то моментах. Если что-то не получилось, стараюсь доработать.

Когда между играми есть время, то отрабатываю катание. А если пауза длиннее, то можно и другим моментам больше внимания уделить, – сказал Антон Силаев .

