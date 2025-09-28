Евгения Канаева выступит перед игрой «Авангарда» в честь трехлетия «G-Drive Арены». Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике – амбассадор стадиона
Евгения Канаева выступит перед игрой «Авангарда» в FONBET КХЛ.
Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике станет специальным гостем на матче против «Адмирала» 1 октября.
В этот день «Авангард» будет отмечать трехлетие домашнего стадиона – «G-Drive Арены».
Год назад Канаева стала амбассадором арены. 17-кратная чемпионка мира является уроженкой Омска.
Концерт Гуфа на «G-Drive Арене» отменили из-за хоккейного матча, сообщили представители рэпера. «Авангард» в этот день играет в гостях
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
