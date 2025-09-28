Евгения Канаева выступит перед игрой «Авангарда» в честь трехлетия «G-Drive Арены». Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике – амбассадор стадиона

Евгения Канаева выступит перед игрой «Авангарда» в FONBET КХЛ.

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике станет специальным гостем на матче против «Адмирала » 1 октября.

В этот день «Авангард » будет отмечать трехлетие домашнего стадиона – «G-Drive Арены».

Год назад Канаева стала амбассадором арены. 17-кратная чемпионка мира является уроженкой Омска.

