Концерт Гуфа на «G-Drive Арене» отменили из-за хоккейного матча, сообщили представители рэпера. «Авангард» в этот день играет в гостях

Концерт Гуфа на «G-Drive Арене» в Омске был отменен из-за хоккейного матча.

Выступление российского рэпера должно было состояться 27 сентября в рамках прощального тура.

«По независящим от нас причинам концерт GUF’а в Омске не состоится. Площадка отказала в проведении мероприятия в связи с проведением хоккейного матча. Технически провести концерт стало невозможно.

Мы знаем, что многие ждали эту встречу, но, к сожалению, решение не зависит от нас. Вернуть билеты вы можете на сайте, где они были приобретены. Спасибо за понимание», – сообщается в паблике исполнителя в соцсети «Вконтакте».

Отметим, что в этот день «Авангард » играет на выезде с «Салаватом Юлаевым». Ближайший домашний матч омичей назначен на 1 октября. Другие команды системы «Авангарда» не проводят игры на «G-Drive Арене».

«По данному мероприятию от организатора никакой информации не получали. Нужно обращаться либо на сайт организатора, либо где билеты приобретали, там должны подсказать», – прокомментировали ситуацию менеджеры «G-Drive Арены».