  • Лимож о русском языке: «Знаю немного базовых слов, чаще всего использую «спасибо». Плохие слова? Они запоминаются, слышу от ребят в раздевалке»
Лимож о русском языке: «Знаю немного базовых слов, чаще всего использую «спасибо». Плохие слова? Они запоминаются, слышу от ребят в раздевалке»

Алекс Лимож заявил, что знает несколько базовых слов на русском языке.

Нападающий минского «Динамо» проводит первый сезон в КХЛ. На его счету 11 (6+5) очков в 8 матчах при полезности «плюс 3».

– Как семья отнеслась к вашему решению переехать?

– Для них это было сюрпризом, они испытали целый спектр эмоций. Семья поддержала мой выбор, так как они хотят лучшего для меня. Я постоянно на связи с родными, чтобы они знали, что у меня все хорошо.

– Уже выучили русские слова? А плохие слова все знаете? Может, уже знали что-то по АХЛ, если играли с русскими.

– Я знаю немного базовых слов, чаще всего использую «спасибо». Русские плохие слова? В раздевалке я слышу от ребят, они запоминаются, – сказал Алекс Лимож.

Лимож о Беларуси: «Ничего не знал о стране. Еда впечатлила, драники очень нравятся, это мое любимое блюдо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
