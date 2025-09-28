Лимож о русском языке: «Знаю немного базовых слов, чаще всего использую «спасибо». Плохие слова? Они запоминаются, слышу от ребят в раздевалке»

Алекс Лимож заявил, что знает несколько базовых слов на русском языке.

Нападающий минского «Динамо » проводит первый сезон в КХЛ. На его счету 11 (6+5) очков в 8 матчах при полезности «плюс 3».

– Как семья отнеслась к вашему решению переехать?

– Для них это было сюрпризом, они испытали целый спектр эмоций. Семья поддержала мой выбор, так как они хотят лучшего для меня. Я постоянно на связи с родными, чтобы они знали, что у меня все хорошо.

– Уже выучили русские слова? А плохие слова все знаете? Может, уже знали что-то по АХЛ, если играли с русскими.

– Я знаю немного базовых слов, чаще всего использую «спасибо». Русские плохие слова? В раздевалке я слышу от ребят, они запоминаются, – сказал Алекс Лимож .

