Морис о травме Баркова: «У «Флориды» дыра в составе, тут нечего скрывать. Нам потребуется отдача от других лидеров, но заменить его будет нереально»

Пол Морис высказался о травме капитана «Флориды» Александра Баркова.

«Пантерс» сообщили, что центральный нападающий команды выбыл на срок от 7 до 9 месяцев после успешной операции на крестообразных связках правого колена.

Таким образом, 30-летний игрок пропустит весь регулярный чемпионат НХЛ (последний матч «Пантерс» в регулярке-2025/26 состоится 15 апреля – через 6,5 месяца).

Напомним, что Александр Барков получил повреждение на тренировке «Флориды» в четверг – после столкновения с защитником Нико Микколой.

«Нечего скрывать, у нас дыра в составе. Это очень важный для нас игрок и лидер в раздевалке. Сейчас нам потребуется отдача от других наших лидеров.

Мы увидим других игроков на его месте. Я понимаю, что травмы дают шанс другим ребятам. Но заменить Баркова каким-то одним игроком будет нереально. Здесь должна быть работа коллектива – это должно дойти до всех, включая и тренеров.

Не хотелось бы, чтобы такое происходило. Но если уж произошло, то лучше раньше, чем позже. Чтобы у нас было время разобраться с этим и лучше узнать других наших игроков. По сути, в лагере мы еще не успели сделать ничего серьезного. Он даже не успел устать на тренировке. Это была случайность», – сказал главный тренер «Флориды».