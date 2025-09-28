Атанасов об отъезде в НХЛ: «Торпедо» нужно выиграть Кубок Гагарина. А дальше посмотрим, ехать или нет»

Василий Атанасов заявил, что подумает о карьере в НХЛ после чемпионства в КХЛ.

В текущем Fonbet Чемпионате КХЛ на счету 23-летнего форварда «Торпедо » 7 (3+4) очков в 8 матчах. В прошлом сезоне Атанасов набрал 35 (17+18) баллов в 59 играх регулярки.

«Собираюсь ли я в НХЛ ? Если честно, то стараюсь не смотреть настолько далеко вперед. Больше концентрируюсь на каждом матче.

На данный момент хочу показывать лучший хоккей. Сначала нам нужно выиграть Кубок Гагарина, а дальше посмотрим, ехать в НХЛ или нет», – сказал Василий Атанасов .