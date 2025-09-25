  • Спортс
0

Силаев о лагере «Нью-Джерси»: «Посмотрел, какой уровень игроков. Таких, как я, там может собраться три команды. Есть над чем работать»

Антон Силаев оценил уровень игроков в лагере развития «Нью-Джерси».

– Почему в этом году вы не поехали в лагерь «Нью-Джерси»?

– Приглашение было. Но из-за того, что мы играли в ВХЛ, в тот день, когда мы выиграли Кубок, я должен был быть на собеседовании на визу. У меня предыдущая виза была только на год. Мы пытались перенести, искали окошко, но не получилось. В «Нью-Джерси» спокойно приняли ситуацию, мы им скинули все отчеты и тесты. Я с ними постоянно на связи.

– Какой у вас контакт с «Нью-Джерси»?

– Они почти каждую мою игру смотрят, делают разборы, пишут, что улучшить. Контакт постоянный, хороший.

– С кем из клуба общаетесь?

– Да в основном с русским скаутом. Он передает мне всю информацию от клуба. Мне из клуба пишут на английском в WhatsApp, а я, если что-то непонятно, через переводчик перевожу.

– После драфта вы ездили в лагерь развития. Насколько он был полезен?

– Я посмотрел, к чему стремиться. Какой уровень игроков. Таких, как я, там может собраться три команды. Поэтому есть над чем работать.

– Вас выбрали в первом раунде драфта, и таких, как вы, не так много.

– Все равно считаю, что конкуренция там очень высокая. И именно за счет конкуренции ты становишься лучше и лучше, – сказал 19-летний защитник «Торпедо». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoКХЛ
logoНХЛ
logoАнтон Силаев
logoТорпедо
logoНью-Джерси
