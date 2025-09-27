Капризов из-за глазной инфекции пропустил тренировку «Миннесоты», форвард принимает антибиотики. Хайнс надеется, что Кирилл вернется в ближайшее время

Кирилл Капризов пропустил тренировку «Миннесоты» из-за глазной инфекции.

Форвард не участвовал в занятиях «Уайлд» в субботу.

«У Кирилла Капризова диагностирована глазная инфекция. Форвард проходит курс лечения антибиотиками. Главный тренер Джон Хайнс выразил надежду, что форвард вернется в строй в кратчайшие сроки», – написал журналист Майкл Руссо.

«Миннесота » начнет сезон НХЛ выездным матче против «Сент-Луиса» в ночь на 10 октября.