Капризов из-за глазной инфекции пропустил тренировку «Миннесоты», форвард принимает антибиотики. Хайнс надеется, что Кирилл вернется в ближайшее время
Кирилл Капризов пропустил тренировку «Миннесоты» из-за глазной инфекции.
Форвард не участвовал в занятиях «Уайлд» в субботу.
«У Кирилла Капризова диагностирована глазная инфекция. Форвард проходит курс лечения антибиотиками. Главный тренер Джон Хайнс выразил надежду, что форвард вернется в строй в кратчайшие сроки», – написал журналист Майкл Руссо.
«Миннесота» начнет сезон НХЛ выездным матче против «Сент-Луиса» в ночь на 10 октября.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Майкла Руссо в X
