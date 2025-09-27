«Анахайм» объявил о продлении контракта с Мактавишем на 6 лет. 22-летний форвард заработает 42 млн долларов

«Анахайм» продлил контракт с Мэйсоном Мактавишем на 6 лет.

«Дакс» официально объявили о подписании нового соглашения с 22-летним канадским центрфорвардом сроком до конца сезона-2030/31.

Сообщалось , что кэпхит Мактавиша по новому контракту составит 7 млн долларов, за весь срок он получит 42 млн.

Форвард набрал 140 (60+80) очков и 170 минут штрафа в 229 матчах за «Анахайм». В прошлом сезоне Мактавиш набрал 52 (22+30) очка в 76 играх за «Анахайм» в регулярном чемпионате НХЛ , обновив личные рекорды результативности. Кроме того, он стал вторым игроком в истории клуба, забросившим 50 шайб до 21 года после Пола Карией.

«Сегодня особенный день для меня и моей семьи – долгосрочно связать свое будущее с «Анахаймом ». Я верю что клуб выбрал верное направление, верю в команду.

Мы строим что-то особенное, и я хочу помочь команде сделать следующий шаг к тому, чтобы стать постоянным участником плей-офф и в итоге – чемпионом», – сказал Мэйсон Мактавиш .