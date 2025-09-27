  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» – с «Нэшвиллом», «Монреаль» встретится с «Торонто», «Филадельфия» против «Бостона»
0

НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» – с «Нэшвиллом», «Монреаль» встретится с «Торонто», «Филадельфия» против «Бостона»

В НХЛ проходят выставочные матчи перед стартом сезона.

НХЛ

Выставочные матчи

«Баффало» – «Детройт» – 22:00

«Филадельфия» – «Бостон» – 00:00

«Лос-Анджелес» – «Анахайм» – 01:00

«Сент-Луис» – «Чикаго» – 02:00

«Питтсбург» – «Коламбус» – 02:00

«Колорадо» – «Даллас» – 02:00

«Торонто» – «Монреаль» – 02:00

«Тампа-Бэй» – «Нэшвилл» – 02:00

«Виннипег» – «Калгари» – 03:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
выставочные матчи
результаты матчей
logoБаффало
logoТоронто
logoМонреаль
logoВиннипег
logoСент-Луис
logoПиттсбург
logoДетройт
logoНэшвилл
logoЧикаго
logoТампа-Бэй
logoЛос-Анджелес
logoКалгари
logoКоламбус
logoКолорадо
logoАнахайм
logoФиладельфия
logoДаллас
logoБостон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кравцов остался без очков в 2 первых матчах за «Ванкувер» на предсезонке. У него 3 броска, 2 хита и «минус 2» за 10:47 с «Сиэтлом»
2сегодня, 04:58
Грошев и Трикозов забили по голу в матче «Тампы» и «Каролины» на предсезонке. У Кучерова – ассист при победной шайбе «Лайтнинг»
4сегодня, 03:10Видео
Стаховяк из «Тампы» набрал 2+1 в матче с «Каролиной» на предсезонке и стал 1-й звездой. Форвард польского происхождения играет за сборную Германии
4сегодня, 02:55
Главные новости
«Лада» расторгла договор с Дюфуром без выплаты компенсации. У форварда 2+1 в 7 матчах за клуб (Metaratings)
45 секунд назад
«Металлург» может переподписать контракт с Толчинским на фоне возможного прихода Кузнецова. Форвард получает 80 млн рублей в год («СЭ»)
19 минут назад
«Спартак» продлил контракт с Кузьменко на 3 года. У 19-летнего голкипера 2 игры в прошлом сезоне КХЛ
247 минут назад
Флери сделал фото с Кросби, Малкиным и Летангом на тренировке «Питтсбурга». Голкипер завершит карьеру после предсезонной игры
2сегодня, 09:44Фото
Кузнецов не перейдет в «Металлург», заявил Бабаев. Клуб не связывался по поводу трансфера, Евгений хочет играть в НХЛ
48сегодня, 09:06
Сикьюра о россиянах в Северной Америке: «Когда Овечкин завершит карьеру, Капризов станет самым популярным. Сейчас он на втором месте»
5сегодня, 08:55
Галлан о поражениях «Шанхая» на Дальнем Востоке: «Было тяжело добираться – 10 часов в самолете. Раньше не совершал таких перелетов»
3сегодня, 08:42
«Металлург» подпишет Кузнецова из-за проблем с центрами. В НХЛ у него был вариант только с «Торонто», клуб не дошел до конкретного предложения («СЭ»)
30сегодня, 08:01
Кузнецов подпишет контракт с «Металлургом» («Чемпионат»)
89сегодня, 06:45
Панарин принял участие в тренировке «Рейнджерс» впервые после травмы. Артемий катался в звене с Трочеком и Лафреньером, Салливан не хочет форсировать возвращение
1сегодня, 06:35
Ко всем новостям
Последние новости
Гончаров об игроках КХЛ: «Радулов – самый наглый в хорошем смысле. Это любовь к хоккею – у него в крови, что нельзя проигрывать»
32 минуты назад
Пругова о пренебрежении к женскому хоккею: «Тенденция еще присутствует, к сожалению. Не претендуем быть наравне с мужским, но это олимпийская дисциплина со своей красотой»
сегодня, 09:28
Евгений Артюхин: «Динамо» выбирается из кризиса и находит свою игру. Тренерский штаб знает, что делать – ситуация выправится»
сегодня, 09:17
Михаил Пореченков хотел бы сыграть Овечкина в кино: «Александр – великий, просто замечательный игрок. Я бы с удовольствием, только на коньках плохо катаюсь»
1сегодня, 08:31
Торторелла о «Филадельфии»: «Увольнение за 9 матчей до конца сезона – немного странно. У нас с генменеджером были разногласия насчет дисциплины одного игрока»
4сегодня, 08:21
Гончаров о силовых приемах: «Хороший хит – это всегда особый кайф. Гусева или Асетова из «Барыса» я бы одинаково впечатал, с любым нападающим можно получить удовольствие»
сегодня, 07:55
Батрак о 10,3% «Ак Барса» в большинстве: «Не получается ничего. Сейчас процент точных передач близок к 50, нужно поднять хотя бы до 80. У Хмелевски роли разыгрывающего не было»
1сегодня, 07:40
Артюхин о комбинационном стиле в КХЛ: «С ним невозможно добиться серьезного результата. Он красив и всем нравится, но в плей-офф так нельзя играть»
сегодня, 07:25
Пругова о матчах СКА и «Шанхая»: «Они могут стать международным  дерби на питерском льду! Здорово, что невероятно красивая «СКА-Арена» не простаивает»
сегодня, 07:15
Хоружев поехал на выезд с «Нефтехимиком». Второй бомбардир клуба в прошлом сезоне пропустил старт текущего из-за травмы
сегодня, 06:58