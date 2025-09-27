НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» – с «Нэшвиллом», «Монреаль» встретится с «Торонто», «Филадельфия» против «Бостона»
В НХЛ проходят выставочные матчи перед стартом сезона.
Выставочные матчи
«Филадельфия» – «Бостон» – 00:00
«Лос-Анджелес» – «Анахайм» – 01:00
«Сент-Луис» – «Чикаго» – 02:00
«Питтсбург» – «Коламбус» – 02:00
«Торонто» – «Монреаль» – 02:00
«Тампа-Бэй» – «Нэшвилл» – 02:00
«Виннипег» – «Калгари» – 03:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
