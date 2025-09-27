«Анахайм» и Мактавиш договорились о контракте на 6 лет и 42 млн долларов. У 22-летнего форварда 22+30 в 76 играх в прошлом сезоне

«Анахайм» договорился с Мэйсоном Мактавишем о контракте на 6 лет.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман, 22-летний центрфорвард близок к подписанию 6-летнего контракта на сумму 42 млн долларов. Средняя годовая зарплата (кэпхит) составит 7 миллионов.

22-летний форвард был ограниченно свободным агентом. Сообщалось, что Мактавиш не приехал в тренировочный лагерь «Дакс» и тренировался в Оттаве.

По информации Фридмана, главной причиной задержки нового соглашения стало обсуждение срока: «Анахайм» изначально настаивал на долгосрочном варианте вместо «мостика».

В прошлом сезоне Мактавиш набрал 52 (22+30) очка в 76 играх за «Анахайм » в регулярном чемпионате НХЛ, обновив личные рекорды результативности.

Всего у 3-го номера драфта НХЛ-2021 229 игр в лиге и 140 (60+80) очков.