  «Анахайм» дает Мактавишу контракт на 5 лет с кэпхитом 5,5 млн долларов. Форвард хочет соглашение на 7-8 лет и зарплату 7-8 млн (Дэвид Паньотта)
«Анахайм» дает Мактавишу контракт на 5 лет с кэпхитом 5,5 млн долларов. Форвард хочет соглашение на 7-8 лет и зарплату 7-8 млн (Дэвид Паньотта)

«Анахайм» предлагает Мэйсону Мактавишу контракт на 5 лет с кэпхитом 5,5 млн долларов.

22-летний форвард является ограниченно свободным агентом. Он не приехал в тренировочный лагерь «Дакс» и сейчас тренируется в Оттаве. 

Как сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта, стороны пока не близки к договоренности о новом соглашении. 

Клуб предлагает игроку контракт на 5 лет со среднегодовой зарплатой (кэпхитом) 5,5 миллиона долларов. Нападающему интересна долгосрочная сделка – на 7-8 лет с зарплатой 7-8 миллионов долларов. 

При этом Паньотта отмечает, что «Анахайм» не стремится обменять форварда. Отношения между стороной хоккеиста и клубом на данный момент не являются неприязненными. 

В прошлом сезоне Мактавиш набрал 52 (22+30) очка в 76 играх за «Анахайм» в регулярном чемпионате НХЛ, обновив личные рекорды результативности. 

Всего у 3-го номера драфта НХЛ-2021 229 игр в лиге и 140 (60+80) очков. 

