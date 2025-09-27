«Сибирь» упустила преимущество 2:0 и 4:2, проиграв «Барысу» – 4:6. Победный гол забил Маккошен
«Сибирь» уступила «Барысу» в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Астане и завершилась победой хозяев (6:4). По ходу встречи «Сибирь» вела со счетом 2:0 и 4:2.
У «Барыса» две шайбы забросил Семен Симонов, победный гол на счету Иэна Маккошена. У новосибирцев результативную серию продлил Чейз Приски – 0+5 в 5 последних играх.
Следующий матч клуб из Казахстана проведет дома 29 сентября с «Адмиралом», «Сибирь» в тот же день в гостях встретится с «Металлургом».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
