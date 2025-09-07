Кравец о попадании шайбы в лицо Маккошена: «Большие шрамы, немножко распух. Поедет на МРТ. Будем надеяться, что все будет хорошо, он крепкий парень»
Михаил Кравец рассказал о состоянии Иэна Маккошена после попадания шайбы в лицо.
В воскресенье «Барыс» в овертайме обыграл «Трактор» со счетом 4:3. В концовке игры шайба после броска Джоша Ливо с близкого расстояния попала в лицо Маккошену, защитник с кровотечением покинул площадку.
«Серьезное попадание. После игры сейчас встретил Иэна. Большие шрамы. Немножко распух. Сейчас поедет на МРТ.
Он поздравил меня с победой, я поблагодарил его за самоотверженность. Будем надеяться, что все будет хорошо. Он крепкий парень», – сказал главный тренер «Барыса» Михаил Кравец.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
