Кравец о попадании шайбы в лицо Маккошена: «Большие шрамы, немножко распух. Поедет на МРТ. Будем надеяться, что все будет хорошо, он крепкий парень»

Михаил Кравец рассказал о состоянии Иэна Маккошена после попадания шайбы в лицо.

В воскресенье «Барыс » в овертайме обыграл «Трактор » со счетом 4:3. В концовке игры шайба после броска Джоша Ливо с близкого расстояния попала в лицо Маккошену , защитник с кровотечением покинул площадку.

«Серьезное попадание. После игры сейчас встретил Иэна. Большие шрамы. Немножко распух. Сейчас поедет на МРТ.

Он поздравил меня с победой, я поблагодарил его за самоотверженность. Будем надеяться, что все будет хорошо. Он крепкий парень», – сказал главный тренер «Барыса» Михаил Кравец .