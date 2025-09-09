  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кравец о «Барысе»: «Хорошо, что 3 игры забиваем по 3 гола, но и пропускаем много – это все от индивидуальных ошибок. Хоккеистам нужно менять свою игру, либо будем менять хоккеистов»
0

Кравец о «Барысе»: «Хорошо, что 3 игры забиваем по 3 гола, но и пропускаем много – это все от индивидуальных ошибок. Хоккеистам нужно менять свою игру, либо будем менять хоккеистов»

Михаил Кравец пригрозил своим игрокам изменениями в составе.

Сегодня «Барыс» одержал победу над «Амуром» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (4:3 Б).

– Все заметили, что сегодня совершенно другая игра получилась. Мне совсем не понравился наш первый период, хотя даже в нем создали больше соперника. Очень плохой гол за семь секунд до конца пропустили, нельзя так вести себя на площадке, такого быть не должно. Вялый первый период, мало игры с шайбой, много отбрасывались. Нужно начинать лучше.

Все периоды важны, но начать матч хорошо тоже надо, чтобы создать благоприятные условия до конца игры. Мы должны заставлять соперника играть в обороне в первом периоде, не давать им поднять голову. Мы дома, нельзя здесь никому ничего отдавать. Но и нам просто так никто не отдаст, поэтому надо работать.

Второй период – начало было плохим в первой смене, но потом проявили характер, заработали удаление. Драка Томпсона дала положительные эмоции команде, затем полностью перехватили инициативу. Здорово, что повели, но надо добивать соперника, когда он потерялся. Это важно, надеюсь, это придет.

Можно было решить матч во втором периоде, много хороших атак было. Многие услышали, что я от них прошу. Прекрасные атаки, если бы они все еще голами завершились. И скидки назад, и передачи свободному, играли в хоккей, а не в «бей‑беги».

Хорошо, что три игры забиваем по три гола, но и пропускаем много. Вины вратаря нет, это все от индивидуальных ошибок. Хоккеистам нужно просматривать свою игру и менять ее, либо будем менять хоккеистов. Проигрывая 0:2, выиграть игру – это идет только в плюс. Ребята счастливы, дальше будет легче. Всех с победой, спасибо болельщикам. Хотелось бы, чтобы всегда было 10 тысяч на стадионе, но и сегодняшние 5 тысяч нам очень помогли.

– Маккошен получил травму, сильно пришлось перестраивать линию обороны?

– Ненамного перестроили, появился Королев, отыграл достойно. Сегодня вы видели, что больше времени получил Оразов. Иногда так брал на себя игру, будто он уже лет десять тут играет, это хорошо. Ребята себя проявили, рады, что они не боятся, а помогают команде выигрывать.

– Сильно бросается в глаза, что много удалений…

– Сегодня мы совсем мало удалились, так что это неправда. 11 минут – это из‑за драки, а так всего один‑два раза. Надо привыкать, правила же меняются. Все привыкли цеплять, а теперь этого нельзя. Думаю, ребята скоро привыкнут.

– Какой момент стал ключевым?

– Гол Уолша и драка Томпсона.

– Вы были очень спокойны, несмотря на 0:2, почему?

– По‑разному бывает, здесь я сдержался, потому что звено играло хорошо весь период. Бывает, игроки сами все понимают. Лишний раз их упрекать в чем‑то не стоит, лучше потом разобрать, а в игре гнобить не очень хорошо. Нужно, чтобы был коллектив.

– Отдельно игру Дорожко разбирали перед матчем?

– Разбирали, знали, что это хороший вратарь. Победа «Амура» в Новосибирске – большая заслуга Дорожко. Ребята делали то, что просили. Они знали, как можно забить ему, и они это сделали, – сказал главный тренер «Барыса». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoАмур
logoМихаил Кравец
logoКХЛ
logoБарыс
logoМаксим Дорожко
logoРайлли Уолш
logoБейбарыс Оразов
logoТайс Томпсон
logoАртем Королев
logoИэн Маккошен
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Трактор» выиграл впервые в сезоне – у «Нефтехимика» благодаря голу на 60-й. Дальше – выезд к СКА
4 минуты назад
КХЛ. «Трактор» победил «Нефтехимик», «Спартак» принимает «Динамо» Минск, «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Динамо» Москва против «Сочи»
1308 минут назадLive
Ротенберг о 250-м сезоне в Большом театре: «Это национальный символ России, ее культуры и истории. Пусть он и дальше остается источником вдохновения и гордости для нашей страны»
32сегодня, 16:30
Игорь Григоренко обжаловал дисквалификацию за допинг в CAS. Гендиректор «Сочи» отстранен от спортивной деятельности на 4 года
1сегодня, 15:48
Кирилл Сафронов о 2 поражениях СКА: «Следующие 10 игр армейцы выиграют, может. Процесс по слаживанию не быстрый. Никто не сомневается в мастерстве игроков и квалификации тренера»
8сегодня, 14:49
Агент Кузнецова о переходе форварда в НХЛ: «Есть моменты, из-за которых приходится ждать. Посмотрим, как все будет, время еще есть»
14сегодня, 14:17
«Калгари» продлил контракт с Вульфом на 7 лет, кэпхит – 7,5 млн долларов
6сегодня, 13:42Фото
Овечкин вернулся в США и провел первую тренировку с «Вашингтоном»
18сегодня, 13:20Видео
КХЛ отстранила Бландиси на один матч и оштрафовала. Форвард СКА показал неприличный жест в адрес скамейки «Торпедо» в дебютной игре
13сегодня, 12:46
«Шанхай» анонсировал акцию «С детства за драконов!» Фанаты СКА могут обменять мерч с символикой клуба на шарф «главной команды Санкт-Петербурга» бесплатно
98сегодня, 12:35Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Меркли о России: «Подумать не мог, насколько здесь красиво, особенно Петербург – он такой древний, наполнен историей и искусством. Хочу исследовать маленькие каналы, большой футбольный стадион»
10 минут назад
Борна Рендулич: «В Питере великое множество замечательных баров, ресторанов и кофеен. Люблю устроиться с кофе и отдохнуть. Архитектура в центре похожа на Загреб»
31 минуту назад
Кросби о слухах про обмен из «Питтсбурга»: «Я это понимаю. Это самая тяжелая часть поражений: неизвестность, неопределенность, множество вопросов»
156 минут назад
Ещенко о матче России и США: «Почему бы не сыграть. Если договорятся насчет футбола, то могут и про хоккей договориться»
3сегодня, 17:24
Тренер «Амура» Гальченюк о поражении от «Барыса»: «Говорил, что будет интересный матч, так и получилось. Захватывающая игра, команды заслужили по очку»
сегодня, 17:16
Скотт Уилсон про Козлова: «Хороший тренер, позволяет просто играть и творить на льду. Никогда не относился к нам с негативом, многие обрели уверенность»
сегодня, 16:59
Агент Кросби о будущем игрока: «Хотим, чтобы он выиграл еще один или два Кубка. Надеюсь, «Питтсбург» проведет отличный сезон, и все слухи рассеются»
3сегодня, 16:46
Андерссон о будущем: «Весь прошлый сезон я читал, какой я отстойный игрок. Так что думать нужно только о себе и о том, чтобы вывести «Калгари» на наилучшую позицию»
сегодня, 16:22
Форвард «Адмирала» Олсон: «Уверен, что мы выйдем в плей-офф и далеко в нем пройдем. Победа в первой игре может придать дополнительную уверенность»
сегодня, 15:58
Денисенко хочет вернуться в НХЛ, несмотря на неудачный опыт: «Это моя мечта. Нужно все воспринимать правильно, делать правильные выводы»
сегодня, 15:38