Кравец о «Барысе»: «Хорошо, что 3 игры забиваем по 3 гола, но и пропускаем много – это все от индивидуальных ошибок. Хоккеистам нужно менять свою игру, либо будем менять хоккеистов»

Михаил Кравец пригрозил своим игрокам изменениями в составе.

Сегодня «Барыс » одержал победу над «Амуром » в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (4:3 Б).

– Все заметили, что сегодня совершенно другая игра получилась. Мне совсем не понравился наш первый период, хотя даже в нем создали больше соперника. Очень плохой гол за семь секунд до конца пропустили, нельзя так вести себя на площадке, такого быть не должно. Вялый первый период, мало игры с шайбой, много отбрасывались. Нужно начинать лучше.

Все периоды важны, но начать матч хорошо тоже надо, чтобы создать благоприятные условия до конца игры. Мы должны заставлять соперника играть в обороне в первом периоде, не давать им поднять голову. Мы дома, нельзя здесь никому ничего отдавать. Но и нам просто так никто не отдаст, поэтому надо работать.

Второй период – начало было плохим в первой смене, но потом проявили характер, заработали удаление. Драка Томпсона дала положительные эмоции команде, затем полностью перехватили инициативу. Здорово, что повели, но надо добивать соперника, когда он потерялся. Это важно, надеюсь, это придет.

Можно было решить матч во втором периоде, много хороших атак было. Многие услышали, что я от них прошу. Прекрасные атаки, если бы они все еще голами завершились. И скидки назад, и передачи свободному, играли в хоккей, а не в «бей‑беги».

Хорошо, что три игры забиваем по три гола, но и пропускаем много. Вины вратаря нет, это все от индивидуальных ошибок. Хоккеистам нужно просматривать свою игру и менять ее, либо будем менять хоккеистов. Проигрывая 0:2, выиграть игру – это идет только в плюс. Ребята счастливы, дальше будет легче. Всех с победой, спасибо болельщикам. Хотелось бы, чтобы всегда было 10 тысяч на стадионе, но и сегодняшние 5 тысяч нам очень помогли.

– Маккошен получил травму, сильно пришлось перестраивать линию обороны?

– Ненамного перестроили, появился Королев , отыграл достойно. Сегодня вы видели, что больше времени получил Оразов. Иногда так брал на себя игру, будто он уже лет десять тут играет, это хорошо. Ребята себя проявили, рады, что они не боятся, а помогают команде выигрывать.

– Сильно бросается в глаза, что много удалений…

– Сегодня мы совсем мало удалились, так что это неправда. 11 минут – это из‑за драки, а так всего один‑два раза. Надо привыкать, правила же меняются. Все привыкли цеплять, а теперь этого нельзя. Думаю, ребята скоро привыкнут.

– Какой момент стал ключевым?

– Гол Уолша и драка Томпсона.

– Вы были очень спокойны, несмотря на 0:2, почему?

– По‑разному бывает, здесь я сдержался, потому что звено играло хорошо весь период. Бывает, игроки сами все понимают. Лишний раз их упрекать в чем‑то не стоит, лучше потом разобрать, а в игре гнобить не очень хорошо. Нужно, чтобы был коллектив.

– Отдельно игру Дорожко разбирали перед матчем?

– Разбирали, знали, что это хороший вратарь. Победа «Амура» в Новосибирске – большая заслуга Дорожко . Ребята делали то, что просили. Они знали, как можно забить ему, и они это сделали, – сказал главный тренер «Барыса».