«Авангард» хочет выменять Аймурзина у «Северстали». Клуб прорабатывает варианты после срыва трансфера Хмелевски (Артур Хайруллин)

«Авангард» хочет выменять Данила Аймурзина у «Северстали».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, омский клуб прорабатывает варианты приобретения форварда после срыва трансфера Саши Хмелевски .

В текущем сезоне Аймурзин провел за «Северсталь » 7 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 1».

В прошлом чемпионате на счету 23-летнего нападающего было 57 (31+26) результативных действий в 66 играх.

Козырев о том, какие претензии к Аймурзину: «Никаких. Рассчитываете, что я буду критиковать хоккеистов? Вы мыслите стереотипами, что у него какая-то проблема»