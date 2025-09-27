«Авангард» хочет выменять Аймурзина у «Северстали». Клуб прорабатывает варианты после срыва трансфера Хмелевски (Артур Хайруллин)
«Авангард» хочет выменять Данила Аймурзина у «Северстали».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, омский клуб прорабатывает варианты приобретения форварда после срыва трансфера Саши Хмелевски.
В текущем сезоне Аймурзин провел за «Северсталь» 7 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 1».
В прошлом чемпионате на счету 23-летнего нападающего было 57 (31+26) результативных действий в 66 играх.
Козырев о том, какие претензии к Аймурзину: «Никаких. Рассчитываете, что я буду критиковать хоккеистов? Вы мыслите стереотипами, что у него какая-то проблема»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
