Торторелла о «Филадельфии»: «Увольнение за 9 матчей до конца сезона – немного странно. У нас с генменеджером были разногласия насчет дисциплины одного игрока»

Джон Торторелла прокомментировал увольнение из «Филадельфии».

Главный тренер покинул клуб в конце марта 2025 года на фоне конфликта с защитником Кэмероном Йорком и пресс-конференции, на которой специалист сказал, что не хочет учиться тренировать команду, которая хочет опуститься как можно ниже в таблице после потери шансов на выход в плей-офф.

«Это было немного странно – быть уволенным за девять игр до конца сезона. Меня действительно это удивило. У нас с [генеральным менеджером Дэнни Бриэром] были разногласия по поводу дисциплины одного из игроков.

Я думаю, тренер должен меняться и проявлять к игрокам уважение, но еще и беспокоиться о том, что через несколько недель их сезон будет окончен.

Я видел, как команды начинали играть лучше, когда это уже ничего не значило. Я видел тренеров… Не хочу быть таким. Признание того, что я не справлялся, было проявлением уважения к команде. Считаю ли я, что меня должны были уволить за это? Нет.

Бриэр поступил правильно, обменяв ряд игроков на дедлайне, я был с этим согласен. Но это тяжело для ребят, об этом я и пытался сказать», – сказал Джон Торторелла .

Салливан пригласил Тортореллу в штаб сборной США в роли «мудрого старца» на Турнир 4 наций. Джон в шутку ответил: «Передайте Салли, чтобы шел на хрен. Предпочитаю слово «опытный»