Салливан пригласил Тортореллу в штаб сборной США в роли «мудрого старца» на Турнир 4 наций. Джон в шутку ответил: «Передайте Салли, чтобы шел на хрен. Предпочитаю слово «опытный»

Майк Салливан объяснил, для чего пригласил Джона Торторрелу в штаб сборной США.

Когда 57-летний главный тренер сборной США Майк Салливан формировал тренерский штаб к турниру Четырех наций в феврале 2025 года, он обратился к 67-летнему Торторелле.

«Я сказал ему: хочу, чтобы ты взял на себя другую роль, не ту, что у тебя как у главного тренера. Мне не нужен еще один «молот». Им буду я. Я хочу, чтобы ты был мудрым старцем.

Хочу, чтобы ты открылся игрокам и коллегам по штабу. Чтобы показал того Джона Тортореллу , которого знаю я, моя жена, мои дети, твои дети, – того, которого ты редко показываешь миру. И если ты сможешь привнести это в команду, это будет очень ценным. И именно это он и сделал», – сказал Майк Салливан.

Торторелле не понравилось слово «старец».

«Передайте Салливану, чтобы он пошел на хрен. Я предпочитаю слово «опытный», – пошутил Торторелла.

Ранее сообщалось , что Торторелла будет ассистентом Салливана в штабе сборной США на Олимпиаде-2026.