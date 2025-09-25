Салливан пригласил Тортореллу в штаб сборной США в роли «мудрого старца» на Турнир 4 наций. Джон в шутку ответил: «Передайте Салли, чтобы шел на хрен. Предпочитаю слово «опытный»
Когда 57-летний главный тренер сборной США Майк Салливан формировал тренерский штаб к турниру Четырех наций в феврале 2025 года, он обратился к 67-летнему Торторелле.
«Я сказал ему: хочу, чтобы ты взял на себя другую роль, не ту, что у тебя как у главного тренера. Мне не нужен еще один «молот». Им буду я. Я хочу, чтобы ты был мудрым старцем.
Хочу, чтобы ты открылся игрокам и коллегам по штабу. Чтобы показал того Джона Тортореллу, которого знаю я, моя жена, мои дети, твои дети, – того, которого ты редко показываешь миру. И если ты сможешь привнести это в команду, это будет очень ценным. И именно это он и сделал», – сказал Майк Салливан.
Торторелле не понравилось слово «старец».
«Передайте Салливану, чтобы он пошел на хрен. Я предпочитаю слово «опытный», – пошутил Торторелла.
Ранее сообщалось, что Торторелла будет ассистентом Салливана в штабе сборной США на Олимпиаде-2026.