Миронов о том, что Жамнов назвал «сытыми котами» игроков «Спартака»: «На правду и критику не обижаются. Тогда можно было так сказать, чтобы взбудоражить команду»

Андрей Миронов высказался о том, что игроков «Спартака» назвали «сытыми котами».

После матча с «Торпедо» (3:4 ОТ) в FONBET КХЛ главный тренер красно-белых Алексей Жамнов заявил: «Команда сидит неживая на лавке. Ни эмоций, ни поддержки друг другу. Как сытые коты . Думаю, решим эту проблему».

– Алексей Жамнов назвал игроков команды «сытыми котами». Было обидно это услышать?

– На правду и на критику не обижаются. Главное, что мы тогда сделали выводы и с ребятами отдельно собрались, поговорили.

И после этого в матче с ЦСКА тогда мы вытащили игру. Тогда можно было такое выражение применить, чтобы взбудоражить команду, – сказал защитник «Спартака ».