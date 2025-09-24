Миронов о том, что Жамнов назвал «сытыми котами» игроков «Спартака»: «На правду и критику не обижаются. Тогда можно было так сказать, чтобы взбудоражить команду»
Андрей Миронов высказался о том, что игроков «Спартака» назвали «сытыми котами».
После матча с «Торпедо» (3:4 ОТ) в FONBET КХЛ главный тренер красно-белых Алексей Жамнов заявил: «Команда сидит неживая на лавке. Ни эмоций, ни поддержки друг другу. Как сытые коты. Думаю, решим эту проблему».
– Алексей Жамнов назвал игроков команды «сытыми котами». Было обидно это услышать?
– На правду и на критику не обижаются. Главное, что мы тогда сделали выводы и с ребятами отдельно собрались, поговорили.
И после этого в матче с ЦСКА тогда мы вытащили игру. Тогда можно было такое выражение применить, чтобы взбудоражить команду, – сказал защитник «Спартака».
