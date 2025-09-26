Квартальнов о 4:2 с «Северсталью»: «Непростой матч, в начале нас переигрывали. Выстояли, забили в большинстве. Шипачев мастеровито сыграл»

Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча с «Северсталью» (4:2).

Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев сделал дубль в этой игре.

– Непростой матч для нас. В начале встречи нас переигрывали. Мы в целом медленнее, чем соперник. Выстояли, забили в большинстве.

– Что сказали хоккеистам после первого периода?

– Соперник доминирует всю игру, все хоккеисты у них быстрые. У нас стала лучше стыковая борьба, второй период удался.

– Что-то меняли в тактике для второго звена?

– Мы разбираем команду и понимаем, как с ней нужно сыграть. Шипачев бросил и забил, мастеровито сыграл.

– Думаете про усиление нападения?

– Любая команда никогда не останавливается на определенном составе. Руководство все понимает. Так работает у всех, – сказал главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов .