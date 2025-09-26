  • Спортс
  • Козырев о 2:4 от «Динамо» Минск: «Ключевым был 2-й период. У нас были удаления, у них есть игроки с высоким исполнительским мастерством. Это повлияло на результат»
Козырев о 2:4 от «Динамо» Минск: «Ключевым был 2-й период. У нас были удаления, у них есть игроки с высоким исполнительским мастерством. Это повлияло на результат»

Андрей Козырев высказался после матча с минским «Динамо» (2:4).

– Второй период был ключевым. У нас были удаления. У них есть игроки, у которых высокое исполнительское мастерство. Это повлияло на результат.

– Вы тоже играли в большинстве. Чего не хватило?

– Хладнокровия. Возможно, исполнительного мастерства. Мы никогда не оправдываемся. Моменты у нас были. Это не повлияло на исход матча.

– Голкипер Шостак травмирован. Когда его ждать?

– Костя уже начал ледовые тренировки, скоро он будет готов к игре, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
