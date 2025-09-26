Козырев о 2:4 от «Динамо» Минск: «Ключевым был 2-й период. У нас были удаления, у них есть игроки с высоким исполнительским мастерством. Это повлияло на результат»
Андрей Козырев высказался после матча с минским «Динамо» (2:4).
– Второй период был ключевым. У нас были удаления. У них есть игроки, у которых высокое исполнительское мастерство. Это повлияло на результат.
– Вы тоже играли в большинстве. Чего не хватило?
– Хладнокровия. Возможно, исполнительного мастерства. Мы никогда не оправдываемся. Моменты у нас были. Это не повлияло на исход матча.
– Голкипер Шостак травмирован. Когда его ждать?
– Костя уже начал ледовые тренировки, скоро он будет готов к игре, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости