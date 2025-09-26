Галлан о 4:1 с «Ладой»: «Кареев – главный герой этого матча, он очень много спасал нас. Сегодня была наша лучшая игра в большинстве с начала сезона»
Жерар Галлан высказался после матча с «Ладой» (4:1).
– Очень хороший матч получился у нас. Хорошо провели период в большинстве. Сопернику тоже надо отдать должное.
Вратарь очень много спасал нас сегодня, безусловно Кареев – главный герой этого матча.
– Были сегодня какие-то сильные эмоции на льду?
– Нет, не скажу, что были какие-то слишком сильные эмоции. У всех был свой шанс в большинстве. Мы свои моменты реализовали.
– Как вам так хорошо удается реализовывать большинство?
– Последние матчи это и правда хорошо получается. Мы разбираем команду соперника. Сегодня это была наша лучшая игра в большинстве с начала сезона, – сказал главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
