Жерар Галлан высказался после матча с «Ладой» (4:1).

– Очень хороший матч получился у нас. Хорошо провели период в большинстве. Сопернику тоже надо отдать должное.

Вратарь очень много спасал нас сегодня, безусловно Кареев – главный герой этого матча.

– Были сегодня какие-то сильные эмоции на льду?

– Нет, не скажу, что были какие-то слишком сильные эмоции. У всех был свой шанс в большинстве. Мы свои моменты реализовали.

– Как вам так хорошо удается реализовывать большинство?

– Последние матчи это и правда хорошо получается. Мы разбираем команду соперника. Сегодня это была наша лучшая игра в большинстве с начала сезона, – сказал главный тренер «Шанхай Дрэгонс » Жерар Галлан .