Десятков об игре «Лады»: «Ребята вспыхивают в определенных эпизодах, потом гаснут. Будут применяться хирургические методы. Видимо, кто-то потерял чувство страха за свое место»

Павел Десятков высказался после матча с «Шанхаем» (1:4).

«Лада» продлила серию поражений до семи игр.

– Если искать позитив, то в равных составах мы выиграли. Игра спецбригад была безобразной. Нам не хватает игроков, которые у нас в лазарете. Надеемся, что наладим большинство. У нас были удаления в чужой зоне, это шло во вред команде.

– Михайлов поедет на выезд?

– Все поедут.

– Болельщики ждут, что команда будет бороться. Хоккеисты просто катались. Почему?

– В определенных эпизодах хоккеисты вспыхивают, потом гаснут. Будут применяться хирургические методы. Ребята должны понимать, что это не легкая прогулка. Видимо, кто-то потерял чувство страха за свое рабочее место.

– Это было волнение или страх?

– Если бы знали, то изменили что-то. Думал, что процесс оживления и налаживания игры пойдет побыстрее. Но это все только эпизоды. Нужно добавлять во всех компонентах, – сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков .

«Лада» проиграла 7-й матч подряд – 1:4 от «Шанхая». Команда идет на последнем месте в КХЛ