Антон Бурдасов поделился мнением об игре за «Барыс» в прошлом сезоне.

Российский форвард набрал 17 (12+5) очков в 53 матчах FONBET чемпионата КХЛ. Он стал лучшим снайпером команды из Казахстана в прошлом сезоне.

– Период в «Барысе» получился для тебя непростым. И для тебя лично, и для всей команды. Можно сказать, что это был самый тяжелый сезон в карьере?

– Да, пожалуй, самый тяжелый.

– В «Барысе» у тебя не получилось набрать привычные 20+ голов. Сильно переживаешь из-за статистики?

– Согласен, результат получился скромным. Но считаю так: если бы у нас в команде кто-то еще забивал по 20 шайб, я бы точно свои 22 набрал. А когда у нас никто и до десяти не добрался, это уже о многом говорит, правильно?

– Не было никогда такого, что ты встаешь и говоришь: «Тренера не слушаем, играем по-своему»?

– В «Барысе» у нас был Мамбеталиев . Для меня его подход к тренировочному процессу был шоком. Местные ребята спрашивали мое мнение, я говорил: он – главный, ему отвечать за результат.

Если он с нами не контактирует – ладно. Мы всей командой выполняли все, что он просил. Если бы он захотел услышать наше мнение, мы бы его высказали, а решение – за ним. Так всегда в командах, – сказал Антон Бурдасов .

