  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бурдасов о «Барысе»: «Подход Мамбеталиева к тренировочному процессу был шоком. Мы все выполняли, если он с нами не контактирует – ладно»
0

Бурдасов о «Барысе»: «Подход Мамбеталиева к тренировочному процессу был шоком. Мы все выполняли, если он с нами не контактирует – ладно»

Антон Бурдасов поделился мнением об игре за «Барыс» в прошлом сезоне.

Российский форвард набрал 17 (12+5) очков в 53 матчах FONBET чемпионата КХЛ. Он стал лучшим снайпером команды из Казахстана в прошлом сезоне.

– Период в «Барысе» получился для тебя непростым. И для тебя лично, и для всей команды. Можно сказать, что это был самый тяжелый сезон в карьере?

– Да, пожалуй, самый тяжелый.

– В «Барысе» у тебя не получилось набрать привычные 20+ голов. Сильно переживаешь из-за статистики?

– Согласен, результат получился скромным. Но считаю так: если бы у нас в команде кто-то еще забивал по 20 шайб, я бы точно свои 22 набрал. А когда у нас никто и до десяти не добрался, это уже о многом говорит, правильно?

 – Не было никогда такого, что ты встаешь и говоришь: «Тренера не слушаем, играем по-своему»?

– В «Барысе» у нас был Мамбеталиев. Для меня его подход к тренировочному процессу был шоком. Местные ребята спрашивали мое мнение, я говорил: он – главный, ему отвечать за результат.

Если он с нами не контактирует – ладно. Мы всей командой выполняли все, что он просил. Если бы он захотел услышать наше мнение, мы бы его высказали, а решение – за ним. Так всегда в командах, – сказал Антон Бурдасов.

Бурдасов о КХЛ: «Уровень снизился, факт. Раньше в первых звеньях играли мастера, «два в одного» давать было нельзя – тебе сразу воткнут. Сейчас по 4-5 выходов «2 в 1» за период – и ноль голов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАнтон Бурдасов
logoSports – Казахстан
logoКХЛ
logoБарыс
logoГалым Мамбеталиев
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Антон Бурдасов не планирует завершать карьеру: «Здоровья – вагон, с формой все в порядке. Играю с футболистами по 1,5 часа, они по 50 кг все весят – иди побегай за ними»
вчера, 21:05
Бурдасов о КХЛ: «Уровень снизился, факт. Раньше в первых звеньях играли мастера, «два в одного» давать было нельзя – тебе сразу воткнут. Сейчас по 4-5 выходов «2 в 1» за период – и ноль голов»
22вчера, 17:36
Бурдасов об уходе из «Трактора»: «Если есть претензии – скажу в лицо. Гнилые действия ненавижу. У меня с Волковым никогда не было личных вопросов»
3вчера, 13:55
Главные новости
Харт выбирает между «Каролиной», «Вегасом» и еще одним-двумя клубами НХЛ. Экс-вратарь «Филадельфии» подпишет контракт после 1 октября (The Athletic)
8 минут назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Коламбусом», «Эдмонтон» встретится с «Сиэтлом»
23 минуты назад
Ротенберг о детском хоккее: «У нас растут звезды – новые Капризовы, Малкины и даже Овечкины. Очень много сильных ребят, которым сейчас до 20 лет»
437 минут назад
Овечкин поработал в магазине, продавая лимитированную серию хлопьев. Их выпустили в честь рекорда по голам в регулярках НХЛ
251 минуту назадФото
КХЛ. «Сибирь» примет «Салават», «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Динамо» Минск против «Торпедо», «Шанхай» в гостях у «Динамо» Москва
2853 минуты назад
Дегтярев о любимых спортсменах детства: «Третьяк – легенда, мы в Думе вместе работали. В футболе – Яшин, известная на весь мир фигура»
42сегодня, 09:32
«Ак Барс» контактировал с агентом Хмелевски. Клуб работает над подписанием форварда («Бизнес Online»)
16сегодня, 08:53
Ротенберг о недопуске России на ОИ-2026: «Мы скоро вернемся, просто еще не знаем дату. Сейчас нужно развивать детско-юношеский хоккей, открывать школы»
28сегодня, 08:40
«Локомотив» отдал Лихачева в аренду «Амуру». У форварда 2 игры и 0 очков в текущем сезоне
8сегодня, 08:25
«Авангард» предлагал 330 млн рублей «Салавату» за Хмелевски. «Ак Барс» еще не связывался с форвардом, обменянным в казанский клуб («Матч ТВ»)
35сегодня, 08:15
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о победной серии «Металлурга»: «Была тройная профилактика от руководства клуба – успокоили Разина, дали интервью и сводили команду в цеха ММК»
3сегодня, 09:07
Филлипс о 2:4 с «Авангардом»: «Это был хороший тест для СКА. Мы показали, что можем играть с соперниками такого уровня»
сегодня, 07:40
Фастовский о проблемах «Ак Барса»: «Слишком робко играют, не хватает наглости. В КХЛ сейчас этот прагматизм уходит. Но трагедии нет, клуб остается солидным»
1сегодня, 07:10
Ларионов-младший после 2:4 от «Авангарда»: «Результат не отражает игры СКА. Невозможно выигрывать каждый матч, это не футбольная Премьер-лига и не американский футбол»
11сегодня, 06:25
Лихачев близок к переходу в «Амур» на правах аренды из «Локомотива». Форвард уже играл за клуб из Хабаровска в сезоне-2022/23
сегодня, 06:15
Ансель Галимов о переходе в «Авангард»: «Был счастлив. В Омске суперпрофессиональная организация с болельщиками, которые всегда правильно оценят и команду, и лично тебя»
2сегодня, 05:15
Вратарь «Торонто» Ахтямов пропустил 3 шайбы после 18 бросков за один период и овертайм в матче с «Оттавой» на предсезонке. «Лифс» уступили – 2:3 после 2:0
сегодня, 04:34
Федотов отразил 24 из 25 бросков за два периода в выставочном матче с «Баффало». Вратарь «Коламбуса» вышел в старте
сегодня, 03:55
Мурашов о дебюте за «Питтсбург» в предсезонке: «Огромная честь. Перед матчем думал, сколько легендарных игроков выходили в этой форме. Теперь это моя работа»
1вчера, 22:01
Агент Калинюка про обмен в «Салават» на Хмелевски: «Уайатт до сих не понял, что переход состоялся, думаю. Мы этого не ожидали, были очень удивлены»
3вчера, 21:31