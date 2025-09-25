Рашевский о СКА при Ларионове: «Все поменялось. Они стали менее силовой командой, но креатива теперь больше»

Дмитрий Рашевский оценил изменения в СКА при Игоре Ларионове.

В прошлом сезоне петербургский клуб возглавлял Роман Ротенберг. После его отставки на пост тренера был назначен Игорь Ларионов .

«У СКА все поменялось по сравнению с прошлым сезоном. Возможно, они стали менее силовой командой, но креатива стало больше. У них быстрые нападающие и защитники, которые могут пойти в обыгрыш», – сказал нападающий «Авангарда ».