Рашевский о СКА при Ларионове: «Все поменялось. Они стали менее силовой командой, но креатива теперь больше»
Дмитрий Рашевский оценил изменения в СКА при Игоре Ларионове.
В прошлом сезоне петербургский клуб возглавлял Роман Ротенберг. После его отставки на пост тренера был назначен Игорь Ларионов.
«У СКА все поменялось по сравнению с прошлым сезоном. Возможно, они стали менее силовой командой, но креатива стало больше. У них быстрые нападающие и защитники, которые могут пойти в обыгрыш», – сказал нападающий «Авангарда».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости