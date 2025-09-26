  • Спортс
НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Детройтом», «Айлендерс» против «Нью-Джерси», «Эдмонтон» встретится с «Виннипегом»

В НХЛ проходят выставочные матчи перед стартом сезона.

НХЛ

Выставочные матчи

«Тампа-Бэй» – «Каролина» – 02:00

«Питтсбург» – «Детройт» – 02:00

«Айлендерс» – «Нью-Джерси» – 02:00

«Эдмонтон» – «Виннипег» – 04:00

«Ванкувер» – «Сиэтл» – 05:00

«Сан-Хосе» – «Вегас» – 05:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
