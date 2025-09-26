НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Детройтом», «Айлендерс» против «Нью-Джерси», «Эдмонтон» встретится с «Виннипегом»
В НХЛ проходят выставочные матчи перед стартом сезона.
Выставочные матчи
«Тампа-Бэй» – «Каролина» – 02:00
«Питтсбург» – «Детройт» – 02:00
«Айлендерс» – «Нью-Джерси» – 02:00
«Эдмонтон» – «Виннипег» – 04:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
