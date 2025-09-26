Марнер дебютировал за «Вегас», сыграв в выставочном матче против «Юты» в тройке с Айкелом и Барбашевым. У Митча ассист, у Ивана 0+2, Джек набрал 2+1

Митч Марнер дебютировал за «Вегас», сыграв в выставочном матче с «Ютой».

Форвард, перешедший из «Торонто» в межсезонье в результате обмена, вышел на лед в звене с Джеком Айкелом и Иваном Барбашевым .

«Голден Найтс» обыграли «Мамонта» (3:2) в рамках предсезонки, отыгравшись с 0:2 в третьем периоде.

При первой шайбе «рыцарей» на 51-й минуте тройка отличилась в полном составе (Айкел – гол, Барбашев и Марнер – ассисты). Потом Айкел сравнял счет в большинстве на 57-й минуте с передач Барбашева и Ши Теодора .

В овертайме победную точку поставил Теодор (Айкел – ассистент).

Марнер (18:43, 4:13 – в большинстве, «минус 1») ни разу не бросил в створ при 2 промахах. У Барбашева (17:30, 4:19 – в большинстве, «минус 1») 3 броска в створ и 3 мимо.