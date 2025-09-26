Гендиректор «Авангарда» об СКК Блинова: «Первая неофициальная игра – в ноябре. На первом залитом льду катались руководители, герои-строители и сотрудники клуба»
Герман Чистяков заявил, что реконструкция СКК имени Блинова подходит к концу.
На этой арене с 1987 по 2007 год выступал «Авангард». Работы на объекте начались весной 2025 года.
«Благодарности пост. Вчера преодолена новая, важная, историческая веха в истории возрождения СКК.
На первом залитом льду на арене катались на коньках и радовались, как дети, солидные руководители, герои-строители, сотрудники клуба.
Потом там же все вместе смотрели хоккей, и пусть команда вчера порадовать не смогла, настроение все равно было невозможно испортить.
По плану – первая неофициальная игра в СКК – в ноябре», – написал в соцсетях генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
В «Авангарде» хотят в этом году начать эксплуатировать СКК Блинова после ремонта. Там будут играть «Омские Крылья» и волейбольная «Омичка»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Герман Чистяков
