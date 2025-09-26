Гендиректор «Авангарда» об СКК Блинова: «Первая неофициальная игра – в ноябре. На первом залитом льду катались руководители, герои-строители и сотрудники клуба»

Герман Чистяков заявил, что реконструкция СКК имени Блинова подходит к концу.

На этой арене с 1987 по 2007 год выступал «Авангард ». Работы на объекте начались весной 2025 года.

«Благодарности пост. Вчера преодолена новая, важная, историческая веха в истории возрождения СКК.

На первом залитом льду на арене катались на коньках и радовались, как дети, солидные руководители, герои-строители, сотрудники клуба.

Потом там же все вместе смотрели хоккей, и пусть команда вчера порадовать не смогла, настроение все равно было невозможно испортить.

По плану – первая неофициальная игра в СКК – в ноябре», – написал в соцсетях генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков .

В «Авангарде» хотят в этом году начать эксплуатировать СКК Блинова после ремонта. Там будут играть «Омские Крылья» и волейбольная «Омичка»