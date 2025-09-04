Гендиректор «Авангарда»: «Решения о расставании с Буше и Ткачевым были правильными по всем параметрам, глядя на то, какой складывается коллектив по атмосфере и духу»

Герман Чистяков объяснил расставании с Владимиром Ткачевым и Ридом Буше.

– «Авангард» этим летом покинули Рид Буше и Владимир Ткачев – игроки, которые определяли результат и собирали людей на трибуны. Готовы ли вы к повышенной ответственности и спросу после расставания с ними?

– Ответственности мы никогда не боимся – это часть нашего контракта. Действительно были тяжелые решения, и мы понимали, какая реакция за ними последует в адрес руководителей клуба.

Сейчас можно отделаться только банальностью – время покажет, кто был прав.

Скажу только, что на сборах команды в нынешней формации я смотрел, какой складывается коллектив по атмосфере и духу, и в моменте мне кажется, что решения о расставании с Буше и Ткачевым были правильными по всем параметрам.

Мы готовы нести за это ответственность, но есть все основания полагать, что болельщики достаточно быстро обретут новых героев», – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков .