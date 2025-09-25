Кравец об 1:2 от «Ак Барса»: «В плане создания моментов мы полностью переиграли Казань, но мастерства в завершении не хватило. Хорошая игра в плане самоотдачи, движения, работы»

Михаил Кравец высказался после матча с «Ак Барсом» (1:2).

«Очень хорошая игра для ребят в плане самоотдачи, движения, работы. В плане создания моментов мы полностью переиграли Казань, но как всегда не хватило мастерства в завершении. И в большинстве пришлось делать перестановки…

С листа очень сложно сыграть. Достаточно было большинства. Нужно было забить хотя бы один гол – тогда и результат был бы другой. А так – это день и ночь даже по сравнению с матчами в этой поездке.

Сегодня была совершенно другая команда. Несмотря на то, что четыре человека из основной обоймы не играли, ребята себя проявили и показали, что они могут играть, и что им можно давать шанс в основной команде», – сказал главный тренер «Барыса » Михаил Кравец .