«Ак Барс» выиграл 10 последних матчей против «Барыса», 7 из них – в основное время. 1.78 – продление тренда

«Ак Барс» встретится с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Казанский куб выиграл 10 последних личных встреч. Семь из этих побед были добыты в основное время.

Букмекеры дают коэффициент 1.78 на успех «Ак Барса» в основное время и 1.49 – на победу с учетом овертайма и буллитов. 2.70 – «Барыс» прервет неудачную серию.

Матч пройдет 25 сентября и начнется в 17:30 мск.