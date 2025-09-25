  • Спортс
  • Ги Буше об 1:5 от «Трактора»: «Мы встречались с командой, которая была голодной. Они вышли на лед, чтобы побеждать, а мы – чтобы просто играть»
Ги Буше об 1:5 от «Трактора»: «Мы встречались с командой, которая была голодной. Они вышли на лед, чтобы побеждать, а мы – чтобы просто играть»

Ги Буше высказался после матча c «Трактором» (1:5).

Это второе поражение «Авангарда» в текущем сезоне. 6-матчевая победная серия омичей прервалась.

– Сегодня мы встречались с командой, которая была голодной. «Трактор» вышел на лед, чтобы побеждать, а мы – чтобы просто играть.

После шести побед подряд мы ожидали, что соперник будет настроен на боевитую игру. «Трактор» заслужил забрать этот матч. При этом мы хорошо сыграли во втором и третьем периодах. Отмечу вратаря соперника, который провел отличный матч и был лучшим в их команде.

Также «Трактор» хорошо провел первый период, но после него мы перестроились, но 20 минут потерянного времени не так просто наверстать против топовых команд. И нам еще предстоит долгий путь, чтобы учиться и становиться ближе к топ-клубам.

– Вы сняли вратаря и пропустили четвертую шайбу, а потом снова сняли вратаря. В чем был смысл?

– Я выигрывал игры подобным образом. Я никогда не сдаюсь и такие матчи все-таки бывают. И даже если верить в чудеса, надо все равно не сдаваться, чтобы и ваши игроки не сдавались.

– Ваши нападающие сегодня не забросили ни одной шайбы. Почему не было такого страстного желания забить, как оно обычно присутствует у травмированного Якупова?

– Я абсолютно не согласен с вами. Когда мы смотрели нарезки, у нас было множество моментов. Либо чуть не попадала шайба в ворота, либо вратарь соперника делал выдающиеся сэйвы. Ребята очень хотели забросить шайбы сегодня. Во втором и третьем периоде у нас было огромное количество моментов, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

«Трактор» прервал 6-матчевую победную серию «Авангарда». Команда Гру выиграла 4 из 5 последних игр

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
