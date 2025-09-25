Тренер «Амура» Гальченюк о 2:0 с ЦСКА: «Ребята были заряжены. Перед игрой была тихая раздевалочка, запредельный настрой. Но с таким соперником мы не можем побежать шашки наголо»

Александр Гальченюк высказался после матча с ЦСКА (2:0) в Fonbet КХЛ.

– Ребята очень были заряжены на победу. Готовились серьезно, перед игрой была тихая раздевалочка, виден был запредельный настрой, молодцы.

– Была установка активно начать?

– Не было установки сразу забить в первые пять‑десять минут. Был запредельный настрой, но с такой командой, как ЦСКА , мы не можем побежать шашки наголо. Свои действия нужно контролировать, должна присутствовать игровая дисциплина.

– Матч по результату и содержанию отличался от предыдущих, это результат настроя команды или тактические изменения?

– Я бы сказал, что идет рост команды, «Динамо» мы морально были не готовы победить, но та игра помогла нам победить сейчас. Мне нравится рост, команда спрогрессировала.

– Как можете подвести итоги домашней серии?

– Для меня самое главное, чтобы был прогресс: игроки и система игры становились лучше. Проиграли или выиграли, но мы должны прогрессировать. Этот прогресс мне понравился. В целом скажу, что была хорошая домашняя серия, – сказал главный тренер «Амура » Александр Гальченюк .