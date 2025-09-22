Тренер «Амура» Гальченюк об 1:3 от «Динамо»: «Давили и не додавили, убили интрижку. Ребята хотели забить, была живая лавка, не получилось»

Александр Гальченюк высказался после матча с московским «Динамо» (1:3).

«Ключевые моменты – не смогли переиграть соперника. Сильный соперник, реализовали большинство. Обидная ошибка, когда пропустили третий гол. Давили и не додавили, убили интрижку.

Ребята старались, молодцы, никого не могу упрекнуть. Ребята хотели забить, была живая лавка, не получилось», – сказал главный тренер «Амура» Александр Гальченюк .

У «Амура» 5 поражений в 7 матчах сезона КХЛ. Дальше – игра с ЦСКА