Коэффициент на победу СКА в Кубке Гагарина вырос в 3 раза с начала сезона. Букмекеры дают 5% на титул

СКА перестал котироваться одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина.

Команда Игоря Ларионова выиграла 4 матча и трижды проиграла на старте сезона. Петербуржцы занимают 5-е место в таблице Западной конференции с 9 баллами.

С начала сезона коэффициент на победу СКА в Кубке Гагарина вырос в 3 раза – с 7.00 до 20.00. Шансы петербуржцев на титул – около 5%.

Перед началом сезона только «Локомотив» имел больше шансов на чемпионство, чем СКА. Сейчас команда Ларионова идет 8-й в рейтинге у букмекеров.