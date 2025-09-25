Никитин о 0:2: «Амур» был более заряженным, чем ЦСКА. Нам не хватает понимания, как нужно начинать и контролировать игры, в этом заключается мастерство»

Игорь Никитин рассказал, чего не хватило ЦСКА для победы над «Амуром».

Сегодня московский клуб потерпел поражение в выездном матче Fonbet КХЛ со счетом 0:2.

– Начало было такое. Соперник был более заряженным, чем мы. Мы хотели посмотреть, как пойдет игра. В этом основная причина поражения.

– В чем причина плохой реализации?

– Если бы знать все ответы. Я назвал уже одну причину, давайте оставим ее, – сказал главный тренер ЦСКА.

Также Никитин заявил, что игрокам армейского клуба не хватает понимания и стабильности.

– ЦСКА показывает хоккей, который вы хотите видеть? Чего не хватает для стабильной игры?

– Стабильность – признак мастерства. Нам не хватает понимания, в какой мы ситуации находимся и как нужно начинать игры, чтобы контролировать [ход матча]. В этом заключается мастерство. Нужно понимать, за счет чего ты можешь выигрывать матчи и делать это, – добавил Никитин.

«Амур» обыграл ЦСКА дома впервые с 2020 года – 2:0. У команды Никитина 4 поражения в 5 последних матчах