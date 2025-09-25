«Амур» обыграл ЦСКА дома впервые с 2020 года – 2:0. У команды Никитина 4 поражения в 5 последних матчах
ЦСКА потерпел 4 поражения в 5 последних матчах в Fonbet КХЛ.
Команда под руководством Игоря Никитина уступила «Амуру» в гостевом матче со счетом 0:2.
ЦСКА проиграл 5 матчей из 9 в текущем сезоне и занимает 4-е место в таблице Западной конференции с 9 очками.
«Амур» прервал серию из 3 поражений подряд. Команда тренера Александра Гальченюка поднялась на 6-е место на Востоке, набрав 8 баллов.
Это первая домашняя победа хабаровского клуба над ЦСКА с января 2020 года – тогда «Амур» был сильнее (4:3).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
