«Амур» обыграл ЦСКА дома впервые с 2020 года – 2:0. У команды Никитина 4 поражения в 5 последних матчах

ЦСКА потерпел 4 поражения в 5 последних матчах в Fonbet КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина уступила «Амуру » в гостевом матче со счетом 0:2.

ЦСКА проиграл 5 матчей из 9 в текущем сезоне и занимает 4-е место в таблице Западной конференции с 9 очками.

«Амур» прервал серию из 3 поражений подряд. Команда тренера Александра Гальченюка поднялась на 6-е место на Востоке, набрав 8 баллов.

Это первая домашняя победа хабаровского клуба над ЦСКА с января 2020 года – тогда «Амур» был сильнее (4:3).