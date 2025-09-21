Юрзинов высмеял сомнения в значимости КПК: «Генетический код российских болельщиков никому не перекодировать, для них сборная была и всегда будет командой № 1»

Владимир Юрзинов заявил, что интерес к сборной заложен в генах болельщиков из РФ.

– Молодежь из прессы может с вами не согласиться по поводу значимости Кубка Первого канала.

– Мне смешно это слышать. Генетический код российских болельщиков никому не перекодировать, для них сборная страны всегда была и всегда будет командой номер один. Именно поэтому хоккей в России – национальный вид спорта.

Турниры сборных особенно важны для молодежи – и для игроков, и для болельщиков. Матчи сборных – это всегда особый уровень и особая психология, которые способствуют росту мастерства. Поэтому формат сборной «России 25» является правильным.

Для меня, например, не сюрприз то, что в КХЛ бьет командные рекорды минское «Динамо ». Посмотрите, как в Беларуси растет молодежь – и не только из-за того, что играет рядом с таким мастером, как Вадим Шипачев .

Не сомневаюсь, что регулярные матчи сборной Беларуси против нашей сборной помогли нашим белорусским братьям подтянуть свой уровень и запустить целый пласт молодежи. До «железного занавеса» такой регулярной практики у наших соседей все-таки не было, – сказал бывший тренер сборной СССР.