Баскетболист ЦСКА Тримбл об Овечкине: «Легенда. В Вашингтоне каждый знает его, он икона»

Мело Тримбл заявил, что в Вашингтоне каждый знает Александра Овечкина.

«Не важно, как «Вашингтон» выступит в предстоящем сезоне, Овечкин все равно у нас легенда. Я был дома в Вашингтоне летом, каждый знает Овечкина, он икона. В местах, откуда я, никто не смотрит хоккей, но все знают, кто такой Овечкин.

Я с ним еще не знаком, но надеюсь, что однажды он посетит наш матч и это произойдет», – сказал баскетболист ЦСКА Мело Тримбл.