Фьоре об «Авангарде»: «Одна из лучших организаций в мире, если не лучшая. Счастлив выходить на лед в свитере клуба»

Джованни Фьоре назвал «Авангард» одним из лучших клубов в мире.

В августе 29-летний канадский форвард подписал новый контракт с омским клубом на год. Фьоре перешел в «Авангард» из «Адмирала» по ходу прошлого Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Звонок от «Авангарда» в конце лета стал для вас неожиданностью?

– Да, я был очень удивлен. И сразу согласился. Я знал Ги, тренерский штаб, ребят в команде. Это одна из лучших организаций в мире, если не лучшая. Я невероятно благодарен каждый день. Счастлив выходить на лед в свитере «Авангарда », – сказал Джованни Фьоре .