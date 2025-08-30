Ги Буше: «У «Авангарда» обновился состав, важно сплотить коллектив. Шарипзянов приглашает ребят к себе, они проводят время вместе – это помогает выигрывать»
Ги Буше заявил, что «Авангарду» для побед нужна дружба и единство в команде.
– Как оцените готовность «Авангарда» к сезону прямо сейчас?
– У нас обновилось больше половины состава, так что сейчас нам крайне важно сплотить коллектив, выстроить «химию».
Мы просили от наших лидеров, чтобы они позаботились о новичках, помогли им адаптироваться, и мы видим, что это действительно происходит.
Хоккеисты проводят свободное время вместе, наш капитан Дамир Шарипзянов приглашает ребят к себе домой – это то, что помогает выигрывать матчи, потому что дружба и единый коллектив выполняют свою роль, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
Ги Буше об отношении к нему болельщиков «Авангарда»: «Нечто невероятное. Я почувствовал, насколько в Омске все дружелюбные и гостеприимные»
Источник: «Чемпионат»
