Ги Буше: «У «Авангарда» обновился состав, важно сплотить коллектив. Шарипзянов приглашает ребят к себе, они проводят время вместе – это помогает выигрывать»

Ги Буше заявил, что «Авангарду» для побед нужна дружба и единство в команде.

– Как оцените готовность «Авангарда» к сезону прямо сейчас?

– У нас обновилось больше половины состава, так что сейчас нам крайне важно сплотить коллектив, выстроить «химию».

Мы просили от наших лидеров, чтобы они позаботились о новичках, помогли им адаптироваться, и мы видим, что это действительно происходит.

Хоккеисты проводят свободное время вместе, наш капитан Дамир Шарипзянов приглашает ребят к себе домой – это то, что помогает выигрывать матчи, потому что дружба и единый коллектив выполняют свою роль, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше .

