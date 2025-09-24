«Салават» подписал контракт с Калинюком на год. Форвард перешел из «Ак Барса» при обмене Хмелевски
«Салават» подписал контракт с Уайаттом Калинюком.
Соглашение с 28-летним защитником рассчитано до конца сезона-2025/26. Ранее Калинюк стал частью компенсации при обмене Саши Хмелевски в «Ак Барс».
В текущем сезоне канадец провел 2 матча в FONBET чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями при полезности «минус 1».
«Ждем дебюта в нашем составе, Уайатт!» – сказано в сообщении пресс-службы «Салавата Юлаева».
