Быков о «Тракторе»: «Необходимо не просто выйти в финал Кубка, а одержать победу. Только тогда сезон будет удачным»

Вячеслав Быков высоко оценил шансы «Трактора» на чемпионство в Fonbet КХЛ.

«Хоккеисты «Трактора» – молодцы. Команда прогрессирует с каждым годом. «Салават Юлаев » сейчас слаб, но еще может прибавить. Тем интереснее будет смотреть на борьбу этих команд за плей-офф на Востоке.

У «Трактора » есть все шансы выйти в финал во второй раз подряд. Но ему необходимо не просто выйти в финал, а одержать в нем победу. Только тогда сезон для команды будет удачным», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.