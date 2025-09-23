Ги Буше о 4:2: «СКА во 2-м периоде дал хороший отпор, «Авангард» ничего не смог противопоставить. Мы стали ментально сильнее, сумели выстоять в конце, когда был натиск»

Ги Буше доволен победой «Авангарда» над СКА в FONBET Чемпионате КХЛ.

Омский клуб обыграл команду тренера Игоря Ларионова со счетом 4:2 в выездном матче.

– Как ожидалось, получилась непростая игра. Мы знали, что будем сражаться с сильным соперником, который выиграл до этого четыре матча подряд. Очень доволен первым периодом.

Во втором периоде СКА дал хороший отпор, мы не смогли ничего ему противопоставить. Это будет для нас уроком. Третий период был боевым. Сейчас мы стали ментально гораздо сильнее. Сумели выстоять в конце, когда был натиск СКА. Все игроки заслужили эту победу.

– Использовали ли информацию, которую получили в ходе товарищеского матча против СКА?

– Безусловно, процесс подготовки идет заранее и непосредственно по ходу сезона. Но в целом по ходу сезона в 90% случаев нужно фокусироваться на себе, а не на сопернике. В плей‑офф стоит больше обращать внимания на то, как играют соперники.

Если сейчас давать игрокам больше информации, это будет ошибкой, это говорит мой тренерский опыт. Лучше анализировать собственную игру, – сказал главный тренер «Авангарда ».