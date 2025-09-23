  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сергачев сыграл 26:19 в матче с «Анахаймом» на предсезонке – больше всех среди полевых игроков «Юты». У него ассист, 1 бросок и «минус 1» при 1:6
Сергачев сыграл 26:19 в матче с «Анахаймом» на предсезонке – больше всех среди полевых игроков «Юты». У него ассист, 1 бросок и «минус 1» при 1:6

Михаил Сергачев сыграл 26:19 в матче с «Анахаймом» на предсезонке.

Защитник «Мамонта» сыграл против «Дакс» (1:6) на предсезонке НХЛ

Россиянин принял участие в единственной шайбе своей команды. Он ассистировал Дилану Гюнтеру вместе с Ником Шмалцем. 

В итоге игровое время Сергачева стало максимальным среди полевых игроков команды. Он выходил и в большинстве (7:25), и в меньшинстве (2:31). 

Михаил завершил встречу с полезностью «минус 1» и с 1 броском в створ. У него 2 броска мимо створа, 1 блок и 1 потеря. 

Отметим, что второе время среди защитников «Юты» – у россиянина Артема Дуды (19:24, 2:31 – в большинстве, 1:12 – в меньшинстве, «минус 1», 1 бросок в створ, 1 силовой прием). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
